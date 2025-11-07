Šuta dao dozvolu Torcidi za prosvjed

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potpisao je zaključak kojim se Klubu navijača Torcida Split odobrava privremeno korištenje javne gradske površine na zapadnom dijelu Rive, kod spomenika hrvatskog narodnog preporoda.

Torcida je prostor zatražila radi održavanja prosvjeda koji će se, prema najavi, održati 8. studenoga 2025. godine.

Zaključkom se navodi da je zahtjev podnesen Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a odobrenje je dano bez naknade. U dokumentu stoji da korisnik mora prostor održavati urednim i čisti nakon završetka događaja, kao i da je dužan osloboditi javnu površinu u slučaju posebnih gradskih potreba.

Grad Split obvezao je Torcidu da se pridržava svih propisa o javnom okupljanju i komunalnom redu te da „u svemu postupa sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu Grada Splita”.

Zaključak je donesen 7. studenoga 2025., a objavljen će biti u „Službenom glasniku Grada Splita”.