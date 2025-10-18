Šuta će s prozora Banovine moći Šute moći gledati kako ogromna flota kreće u bitku za medalje

Petra Marendić i Josip Tafra predvode hrvatske nade u borbi za medalje na Europskom prvenstvu do 21 godine u Splitu.

Završetak trilogije Jedriličarskog kluba Mornar u ovogodišnjoj organizaciji svjetskih i europskih prvenstava – nakon Europskog prvenstva u klasi 470 i Svjetskog prvenstva u klasi zvijezda – nudi pravi spektakl, Europsko prvenstvo u klasi ILCA do 21 godine. U Splitu će se okupiti čak 240 jedriličara i jedriličarki, što je novi rekord, deset sudionika više nego što ih je bilo prije dvije godine u norveškom Stavangeru.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za Mornar je to ujedno pravi organizacijski poduhvat, makar oni na to odmahuju rukom, jer to je „ipak naša klasa, tu se s lakoćom snalazimo“. I nema veze što će s trenerima, pratećim osobljem, volonterima… broj ljudi u Uvali Baluni vjerojatno biti veći od 400. Nema što, Mornar se ozbiljno pobrinuo da se u postsezoni popune smještajni kapaciteti u Splitu. Taman „ispod nosa“ Banovine, odnosno gradonačelnika Tomislava Šute, koji će moći svakoga dana od ponedjeljka do subote pratiti kako ta ogromna flota izlazi na more i kreće u bitke za medalje.

Između tih 240 jedriličara i jedriličarki bit će i 14 hrvatskih nada u nastavak sjajne tradicije rezultata u klasi ILCA, gdje Hrvatska već u kontinuitetu osvaja medalje dvadesetak godina. Tonči Stipanović je dvostruki srebrni olimpijac, peterostruki europski prvak u ILCA 7, Filip Jurišić ima tri medalje sa svjetskih i europskih prvenstava, a tu berbu medalja započeo je još Mate Arapov. Među jedriličarkama još uvijek se traži djevojka, koja će krenuti stopama nenadmašne Tine Mihelić, dvostruke europske i jednom svjetske prvakinje u ILCA 6. Zato će pažnja biti usmjerena na Petru Marendić iz Mornara, koja je u mlađim kategorijama osvojila pet medalja i u ovoj konkurenciji bi definitivno trebala pokazati vrijednost. Kao što će se među jedriličarima gledati Josipa Tafru iz Labuda, koji je ovoga ljeta postao europski prvak i svjetski viceprvak u ILCA 6, te će mu ovo biti prvi nastup u olimpijskoj klasi ILCA 7. Uz njega će kandidati za visoki plasman prije svega biti Bartol Jocić iz Mornara i Tedi Leonardelli iz Pule. Možda još netko iznenadi na domaćem regatnom polju u ovih šest dana, možda im kao inspiracija posluže Stipanović i Jurišić, koji će volontirati, biti na moru, truditi se da sve prođe u najboljem redu. Uglavnom, bit će zanimljivo i uzbudljivo pratiti završetak trilogije…