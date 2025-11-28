Susret fenjeraša završio bez pobjednika. Vukovar i Osijek odigrali sjajnu utakmicu za početak 15. kola SHNL-a

U susretu kojim je započelo 15. kolo Supersport HNL-a, Vukovar i Osijek odigrali su 2:2 na stadionu u Vinkovcima. Gledatelji su vidjeli živu i otvorenu utakmicu, a domaćin je pokazao karakter jer se oba puta vraćao nakon zaostatka. Za Osijek su strijelci bili Arnel Jakupović i Nail Omerović, dok je Vukovar do boda predvodio raspoloženi Alen Jurilj, koji je postigao oba pogotka svoje momčadi.

U sljedećem kolu Vukovar gostuje kod Rijeke, a Osijek na svom terenu dočekuje Istru. Nakon ovog remija slavonski klubovi i dalje su prikovani za dno ljestvice s po 12 osvojenih bodova, pri čemu je Vukovar posljednji zbog slabije gol-razlike.

