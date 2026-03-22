Šušnjar upozorio: 'Ne stvarajte zalihe goriva'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar nakon sjednice Užeg kabineta Vlade poručio je kako Hrvatska već ima razrađen paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, koji će se dodatno prilagođavati ovisno o kretanjima na tržištu. Detalji novih mjera bit će predstavljeni na sjednici Vlade u ponedjeljak.

Potvrdio je kako će postojeće mjere za električnu energiju i plin biti produljene, što znači da cijene za građane zasad ostaju na dosadašnjoj razini. Najavio je i nove intervencije kojima će se ublažiti rast cijena goriva.

Govoreći o pritisku na tržište, istaknuo je da Vlada planira smanjiti trošarine kako bi ublažila rast cijena na benzinskim postajama. Uz to, razmatra se i regulacija marži energetskih kompanija, ali uz zadržavanje stabilne opskrbe. Posebna pažnja, naglasio je, posvetit će se i sprječavanju takozvanog “benzinskog turizma”, odnosno dolaska stranih vozača koji bi zbog nižih cijena gorivo kupovali u Hrvatskoj.

Ministar je upozorio kako je posljednjih dana zabilježen pojačan pritisak na benzinskim postajama, osobito u pograničnim područjima, s obzirom na nestašice energenata u susjednim državama. Ipak, istaknuo je da sigurnost opskrbe u Hrvatskoj trenutačno nije ugrožena te da bi sustav mogao funkcionirati i u slučaju duljih poremećaja.

Kada je riječ o plavom dizelu, naveo je da su mogućnosti intervencije ograničene, no Vlada će nastaviti smanjivati marže kako bi spriječila nagli rast cijena. Pritom je podsjetio da cijene energenata globalno rastu te upozorio kako je pred Europom ozbiljna energetska kriza, zbog čega je nužno racionalno koristiti energiju.

Građane je pozvao da ne stvaraju nepotrebne zalihe goriva, istaknuvši kako su zabilježeni slučajevi višestrukog rasta prodaje plavog dizela. Poručio je da za to nema razloga te da će Vlada i dalje osiguravati dostupnost energenata, posebno za poljoprivrednike i ribare.

Na pitanje novinara o mogućem uvođenju sustava vožnje “par-nepar”, ministar je kratko odgovorio kako se o toj opciji zasad nije raspravljalo.