Šuška se o novom dečku. Ella Dvornik oglasila se: "Pozdrav od Meštra i mene"

Već neko vrijeme šuška se da Ella Dvornik ima novog dečka, a na društvenim mrežama objavljuje fotografije s misterioznim muškarcem kojeg naziva "Meštar". Iako skriva njegov identitet, počelo se nagađati da je riječ o zagrebačkom reperu Marinu Hučiću, poznatom pod umjetničkim imenom Geralt iz Rivije.

Reper je nedavno na Instagramu podijelio objavu u kojoj je napisao da je "singl – neoženjen" te da "nije u romantičnoj vezi s nekim". Ella se zatim javila s putovanja u inozemstvu i osvrnula se na šuškanja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ella Dvornik-Pearce (@elladvornik)

"Pozz od Meštra i mene, kod vas su vijesti vruće, a kod mene pileća krilca. Što ima kod vas? Što ćete vi sa svojim Meštrićima radit ovaj vikend?", napisala je uz niz fotki u kojima je pokazala kako uživa.

Ljetovala je u Egiptu s misterioznim tipom

Podsjetimo, nedavno je Ella odmarala u Egiptu, a na Instagramu je pozirala u zagrljaju muškarca kojem je odrezala glavu s fotografije.

Ispod njezine objave nizali su se komentari njezinih pratitelja. "Ja sam došla vidjeti zna li se tko je 'Nepoznati'", našalila se jedna djevojka. "Sad će se svi pitati tko je muškarac", dodao je netko. Sada je ta objava obrisana.

Inače, Ella se razvodi od biznismena Charlesa Pearcea. "Na ročišta idem od 2022. godine. Sad je 2025. Bit će skoro 2026. Ja još uvijek neću imati nikakvo rješenje?! Dosad nismo ništa riješili! Izgubit ću strpljenje, a onda ću uključiti sve u ovo", napisala je nedavno, piše Index.