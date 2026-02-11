Close Menu

Susjedi ogorčeni: Zbog poteza Vlade prijete preseljenjem poslovanja u Hrvatsku

Zadaju glavobolje poslodavcima

1000 eura - toliko iznosi minimalna plaća u susjednoj Sloveniji. Išla je gore za oko 15 posto.

No, i ovolika je zadala glavobolje poslodavcima jer ono što se mora isplatiti po radniku daleko je skuplje.

Kad, primjerice, usporedimo prosječnu slovensku i hrvatsku plaću, razlika nije velika. Tek nešto više od 100 eura. Koliko ona stoji poslodavca - to je druga priča.

Hrvatska ima prosječnu plaću od oko 1450 eura, a Slovenija 1600. Međutim, njihova bruto plaća daleko je veća od naše, za nekih 500 eura. U Hrvatskoj je oko 2100 eura, a kod susjeda 2500. To je samo zato što susjedna država uzima puno veći dio ukupnih troškova poslodavaca po radniku na ime poreza i doprinosa. Na račun nam sjedne gotovo jednako.

Osim "klasičnih" davanja Slovenija ima i obvezan regres od 1500 eura i božićnicu od 750 eura. Najmanje.

Vlada se, kaže, ne boji velikog odljeva. Pitanje je hoće li to Sloveniju stajati skuplje od onoga što su planirali.

