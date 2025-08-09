Supruga oslobođenog kapetana bila u šoku: Mislila da je suprug zove iz Turske

Splitski pomorski kapetan Marko Bekavac oslobođen je kazne od 30 godina zatvora u Turskoj, a nakon što je uhapšen u listopadu 2023. . I nama zvuči nevjerojatno, a kako je tek bilo njemu samome čuti da je slobodan i da ide kući.

"Mene jučer zvao da ga valjda premještaju u zatvor, da provjerim kod odvjetnice što je. I za njega je to nova vijest, znači ne zna ni on da ga je pustilo. To je sve napravljeno, nemam riječi da se zahvalim, vladi, ministarstvu, vanjskih poslova, stvarno su maksimalno, vama novinarima , sindikatu, udruzi kapetana, svi su se potrudili i isplatilo se", tako priča Jozo Bekavac, kapetanov brat koji je uz obitelj sustavno pozivao javnost i Vladu da mu pomognu jer je nevin.

Bekavac je već jutros bio sa suprugom u svojoj kući na Čiovu kod Trogira.

"Ona isto nije vjerovala, on je zove, ona mislila da zove iz Tusrke, kaže di si, A on kaže evo me tu sam, I ona je ostala u šoku", kaže Jozo Bekavac, piše Dnevnik.hr.