Suprug porodio ženu u automobilu u Dalmaciji: Maleni Roko požurio na svijet

Neobična i dirljiva priča odigrala se u srijedu, 6. kolovoza, na cesti kod Slanog. Suprug Marijan Lakić porodio je svoju suprugu Ivanu na prednjem sjedalu automobila dok su putovali prema Općoj bolnici Dubrovnik, piše Dubrovački dnevnik.

Ivani je termin poroda bio zakazan za 9. kolovoza, a dan je provela u Neumu kod majke. Tijekom poslijepodneva počela je osjećati lagane bolove, pa su supružnici krenuli prema Dubrovniku. Neposredno prije Slanog puknuo joj je vodenjak. Pokušali su stići do lokalne ambulante, ali nisu uspjeli, pa je Marijan zaustavio vozilo i nazvao Hitnu pomoć.

Uz telefonske upute, hrabro je pristupio porodu, a medicinski tim iz Banića stigao je za manje od 10 minuta – no beba je već bila na svijetu. Radnice obližnje trgovine zatekle su se na mjestu događaja i pomogle roditeljima.

Hitna pomoć potom je Ivanu i novorođenog sina prevezla u bolnicu, dok je ocu savjetovano da vozi polako “jer oni lete”.

U bolnici su obavljene sve potrebne pretrage, a maleni Roko, težak 4100 grama i dug 53 centimetra, proglašen je zdravim.