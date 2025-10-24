Supetar kreće u izgradnju nove osnovne škole: "Realiziramo naš nedosanjani san"

Nakon dugogodišnjeg truda, suradnje i predanosti, Grad Supetar zakoračio je prema ostvarenju jednog od svojih najvažnijih projekata – izgradnji nove Osnovne škole Supetar. Dobre vijesti podijelila je gradonačelnica Supetra, Ivana Marković.

"I evo… naš najvažniji zalog za budućnost! Realiziramo naš nedosanjani san.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon godina rada, definiranja prostorno-planske dokumentacije, otkupa zemljišta te izrade idejnog i glavnog projekta, u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom, RERA-om SDŽ te Osnovnom školom Supetar prijavili smo projekt izgradnje Osnovne škole Supetar za sufinanciranje iz EU fondova.

Građevinska dozvola je u postupku izdavanja, a svi procesi teku prema planu.

Planirana je kao moderna, energetski učinkovita i pedagoški prilagođena ustanova s 20 učionica za približno 400 učenika, kabinetima, informatičkim centrom, sportskom dvoranom, školskom blagovaonicom i kuhinjom te atrijima koji omogućuju obilje prirodne svjetlosti i poticajno okruženje za učenje.

Posebna pažnja posvećena je sigurnosti djece i funkcionalnosti prostora – projekt uključuje prilagođen pješački i kolni pristup te podzemnu garažu s 48 parkirnih mjesta.

Osnovna škola Supetar zajednički je projekt Splitsko- dalmatinske županije,Grada Supetar i OŠ Supetar, a pri dobivanju građevinske dozvole, Grad Supetar će je predati na izgradnju.

Hvala svima uključenima u ovaj projekt koji je bio moj najvažniji motiv kandidature za čelno mjesto gradonačelnice.

Posebno hvala ravnateljici Dubravki s kojom smo zajednički krčili puteve do ovog trenutka, SDŽ-iji , RERASD na prijavi i svima ostalim uključenima", poručila je.