Superliga se nastavlja u Kaštel Starom: ŽOK Ribola Kaštela – OK Dinamo

U subotu, 24. siječnja, s početkom u 18:30 sati, u Gradskoj dvorani Kaštel Stari započinje drugi dio natjecanja u SuperSport Superligi za odbojkašice. U okviru 10. kola prvenstva, ŽOK Ribola Kaštela na domaćem će terenu ugostiti zagrebački OK Dinamo.

Bit će to prva utakmica nastavka prvenstva nakon duže stanke, a ujedno i susret dviju kvalitetnih ekipa koje s velikim ambicijama ulaze u drugi dio sezone. Zagrebački Dinamo svjestan je zahtjevnosti gostovanja u Kaštelima, ali uoči utakmice iz redova gošći vlada optimizam.

„Početak je drugog dijela prvenstva nakon dosta duge pauze i vjerujem da je to malo izbacilo sve ekipe iz ritma. Trebat će određeno vrijeme da se ponovno dođe na razinu kakva je bila na kraju prvog dijela, kada je cijela liga igrala na visokom nivou. Igramo protiv vrlo kvalitetne ekipe Ribole Kaštela, što su potvrdile i pozicijom na ljestvici, ali nama optimizam daje pobjeda u Zagrebu. Prvi dio je pokazao da svatko može pobijediti svakoga, uz maksimalnu koncentraciju i respekt prema protivniku. Očekujem dobru odbojku i lijepu utakmicu, a neka na kraju pobijedi bolji“, izjavio je sportski direktor Dinama Igor Šimunčić.

S druge strane, u redovima Ribole Kaštela s nestrpljenjem se očekuje početak nastavka prvenstva, uz punu svijest o snazi protivnika koji u Kaštel Stari dolazi dodatno pojačan.

„Nalazimo se pred početkom drugog dijela natjecanja u Superligi i s nestrpljenjem očekujemo ovu utakmicu. Sučeljujemo se s ekipom Dinama koja u nastavak ulazi znatno pojačana dolaskom Marije Tomašević, što dodatno potvrđuje ozbiljnost aktualnih hrvatskih prvakinja u borbi za vrh. I one su, kao i mi, u prvom dijelu pokazale sve sigurnije i kvalitetnije izvedbe, tako da nas očekuje vrlo izazovna utakmica. Nakon poraza u Zagrebu 3:0, želimo pokazati kvalitetniju igru i nadamo se povoljnom rezultatu, ali prije svega da razina izvedbe i energije bude na najvišem mogućem nivou. Vjerujem da ćemo tada biti u prilici ostvariti rezultat kojem svi težimo“, rekao je trener Ribole Kaštela Igor Arbutina.

Utakmica ŽOK Ribola Kaštela – OK Dinamo igra se u subotu, 24. siječnja, u 18:30 sati u Gradskoj dvorani Kaštel Stari.