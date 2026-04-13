Sumnjiva smrt u Zagrebu: Muškarac pronađen mrtav u stanu, jedna osoba pod nadzorom policije

Sinoć oko 23 sata na području Šestinskog trga u Zagrebu u jednom stanu pronađeno je tijelo muškarca, izvijestila je policija.

Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je smrt nastupila kao posljedica nasilnog čina. U vezi s događajem jedna je osoba stavljena pod nadzor te se nad njom provodi kriminalističko istraživanje.

Na mjestu događaja policija provodi očevid, a u tijeku je i utvrđivanje svih okolnosti ovog slučaja.

Više informacija očekuje se tijekom dana.