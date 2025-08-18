Sukob u ugostiteljskom objektu u Dalmaciji: Mladić zadobio teške ozljede glave

U Policijskoj postaji Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda na štetu 25-godišnjaka.

Muškarac se sumnjiči da je dana 14. kolovoza u 22.09 sati, unutar ugostiteljskog objekta u Grebaštici zbog narušenih međuljudskih odnosa, tjelesno napao oštećenog zadavši mu više udaraca šakom u predjelu glave.

U Općoj bolnici u Šibeniku 25-godišnjaku konstatirane su teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Po dovršenom istraživanju osumnjičeni je uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.