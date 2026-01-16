Sukob u šibenskom automat-klubu: 26-godišnjak osumnjičen za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 26-godišnjakom osumnjičenim za kazneno djelo teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 48-godišnjaka.

Utvrđeno je da je u srijedu, 14. siječnja, u večernjim satima u jednom automat-klubu u Šibeniku 48-godišnjak verbalno napao 26-godišnjaka, nakon čega su izašli ispred objekta gdje je došlo do fizičkog sukoba. Tom prilikom 48-godišnjak je rukama odgurnuo mlađeg muškarca, koji mu je potom zadao udarac šakom u glavu i ozlijedio ga.

Obojica su uhićena i dovedena u policijske prostorije. Alkotestiranjem je 48-godišnjaku utvrđena koncentracija alkohola od 1,70 promila, dok je 26-godišnjak imao 1,71 promil alkohola u organizmu.

U Općoj bolnici u Šibeniku 48-godišnjaku su utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da 26-godišnjak posjeduje legalno registriranu zračnu pušku kategorije „C“, koju je u lipnju 2024. godine prodao 36-godišnjaku, a o tome nije obavijestio nadležno tijelo. Zračna puška je oduzeta od 36-godišnjaka, protiv kojeg slijedi obavezni prekršajni nalog zbog neprijavljivanja nabavke oružja u zakonskom roku.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 26-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok će protiv njega zbog kršenja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana biti podnesen i optužni prijedlog.

Protiv 48-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te je doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku.