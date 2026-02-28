SUKOB SE ŠIRI Sve više zemalja zatvara zračni prostor zbog sukoba Irana i Izraela

Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Irak i Katar zatvorili su svoj zračni prostor nakon jačanja sukoba između Irana i Izraela. U subotu ujutro Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su napade na nekoliko gradova u Iranu, na što je Iran uzvratio lansiranjem projektila.

Iran i Izrael već su zatvorili svoje zračne prostore, što je izazvalo velike poremećaje u zračnom prometu. Očekuje se da će se situacija dodatno pogoršati i imati globalne posljedice jer sve više zemalja u regiji zatvara svoje zračne prostore. Iran sada gađa američke vojne baze diljem regije.

Nacionalni centar za komunikacije Bahreina potvrdio je da je servisni centar američke Pete flote u toj zemlji bio meta raketnog napada, piše Aerospace Global News.

„Javnost se poziva da slijedi upute nadležnih tijela i informacije prati isključivo iz službenih izvora“, poručeno je.

U međuvremenu se pojavljuju informacije da su se eksplozije čule i u Dohi, objavio je BBC.

Koje su zemlje zatvorile zračni prostor?

U trenutku objave vijesti zračni prostor zatvorili su Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Bahrein, Irak, Izrael i Iran. Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su da su privremeno i djelomično zatvorili zračni prostor kao mjeru opreza. Važno je napomenuti da se u toj zemlji nalaze Dubai i Abu Dhabi, među najprometnijim zračnim lukama na svijetu, pa se očekuje da će poremećaji u zračnom prometu imati posljedice i izvan regije.

Eskalacija sukoba dovela je do oglašavanja uzbuna u Bahreinu i Kataru. Građanima je savjetovano da ostanu u skloništima, a zračni prostori su zatvoreni. Čini se da je i sirijski zračni prostor u velikoj mjeri zatvoren.

U međuvremenu je zračni prostor iznad nekih područja već ostao bez letova, dok u trenutku objave pojedini zrakoplovi još kruže iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata. Situacija se i dalje razvija.

Air India objavila je da obustavlja sve letove prema Bliskom istoku.

Qatar Airways obustavlja letove

Qatar Airways potvrdio je na društvenim mrežama da obustavlja sve letove „prema i iz Dohe zbog zatvaranja katarskog zračnog prostora“.

Tvrtka je dodala da blisko surađuje s državnim institucijama i nadležnim tijelima kako bi pomogla putnicima pogođenima situacijom te da će operacije biti nastavljene nakon ponovnog otvaranja zračnog prostora.

Očekuju se poremećaji i nakon ponovnog otvaranja, a kompanija je najavila dodatno osoblje na aerodromu Hamad International i drugim važnim zračnim lukama kako bi pomogla putnicima.