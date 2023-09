SUKOB INTERESA ILI PUKA SLUČAJNOST? Član uprave HEP-a Tomislav Šambić zbog istragom zbog kupuje stana

"Imate člana uprave HEP-a Tomislava Šambića koji je sklopio ugovor o kupnji nekretnine s Pavom Vujnovcem. On je zadužen za distribuciju, plin i brojila, a od tisuću stanova u Zagrebu, baš je kupio onaj od Vujnovca. To je čisti sukob interesa", poručio je na aktualnom satu u Saboru Mostov Zvonimir Troskot premijeru Andreju Plenkoviću i prozvao ga za zataškavanje afera s plinom, piše 24sata.

Premijer Plenković je rekao da on, niti Vlada ne može znati da je netko kupio stan, a Troskota je prozvao odakle mu takve informacije.

"Navodite gospodina koji ima neki stan, hajde mi molim vas recite kojim mehanizmom bi netko iz Vlade mogao saznati tko od koga kupuje stan? Kako ja to mogu znati? Kako to da uvijek u isti lonac Mosta upadaju takve informacije? Kako vi to znate, a nitko u Vladi ne zna. Za mene je to nova informacija, vi to znate, ja ne znam", odgovorio je premijer i prozvao Troskota za susrete s neimenovanim energetskim lobistima.

U zemljišnim knjigama i gruntovnici portal 24sata provjerio je cijelu priču i otkrio da je Tomislav Šambić koji je član uprave HEP-a već skoro pet godina, zaista u proljeće 2021. godine kupio stan od Pavla Vujnovca, vlasnika Enna Grupe i Prvog plinarskog društva. I za njega je izdvojio nižu cijenu nego kad je Vujnovac taj stan kupio od svoje tvrtke PPD.

Radi se o peterosobnom stanu koji se proteže na dvije etaže, šestom i sedmom katu zgrade na Trnjanskoj cesti u Zagrebu. Stan ukupno ima skoro 142 četvorna metra, te uz njega idu i tri garažna mjesta. Prema ugovorima iz gruntovnice, Šambić ga je kupio krajem veljače 2021. godine za 280.000 eura. Digao je kredit od 180.000 eura, a dodatnih 100.000 eura je isplatio Vujnovcu "od vlastitih sredstava".

Iako su cijene stanova u Zagrebu rasle, kod ovog stana je cijena pala.

Tri kupoprodaje stana

Vujnovčeva tvrtka PPD je isti stan kupila u veljači 2012. godine. Kao direktor PPD-a, Vujnovac je potpisao ugovor s investitorom Euroblokom. Kupoprodajna cijena stana je bila 376.750 eura. Ali u nju je uračunat PDV pošto je kupovala tvrtka od tvrtke. Bez PDV-a je cijena 301.400 eura.

U travnju 2017. godine, PPD-Upravljanje imovinom prodaje stan osobno Vujnovcu. Cijena je, prema ugovoru, 2,4 milijuna kuna (318.700 eura) za stan i nešto više od 39.000 kuna za namještaj. Preračunato u eure, sveukupno, s namještajem, Vujnovac je stan platio oko 324.000 eura. U ime PPD-Upravljanje imovinom, ugovor potpisuju Antonija Glavaš i Damir Spudić.

A onda taj stan, skoro četiri godine kasnije, Vujnovac prodaje Šambiću za 280.000 eura. Član uprave HEP-a je platio stan manje nego što ga je platio PPD 2012. godine. Vujnovac mu ga je prodao po skoro 44.000 eura nižoj cijeni nego ga je pak on platio.

Šambić je u svojoj imovinskoj kartici posebno iskazao vrijednost tri garažna mjesta. Nakon kupnje stana je ta tri garažna mjesta procijenio na 26.554 eura. Kada oduzmemo vrijednost garažnih mjesta od ukupne cijene po kojoj se prodavao stan, možemo vidjeti kretanje cijene po kvadratu. Kupnju PPD-a smo računali bez PDV-a kako bi bilo usporedivo.

Stan od 142 kvadrata je PPD kupio po cijeni od 1.935 eura po kvadratu. Zatim ga je prodao 2017. godine Vujnovcu za 2.057 eura po kvadratu. A onda ga je Vujnovac prodao za 1.784 eura po kvadratu članu uprave HEP-a.

Prema podacima s Burze nekretnina, prosječna prodajna, (ne tražena) cijena po kojoj su se te 2021. prodali svi stanovi u Zagrebu je bila 1847 eura. Šambić je prošao s cijenom nižom od tog prosjeka.

'U prvoj cijeni je PDV, a u stan je trebalo ozbiljno uložiti nakon potresa'

Portal 24sata poslao je upit i Pavi Vujnovcu zašto je prodao jeftinije stan, ali on je bio na putu i nedostupan. Osoba bliska njemu je ipak ponudila obrazloženja.

"Prva cijena iz 2012. godine je najviša jer je u njoj PDV, a koji se u kasnijim transakcijama fizičkih osoba ne plaća. Cijene nakon toga i nisu rasle, a banka je stan procijenila na 265.000 eura 2015. godine. Vujnovac ga je kupio dvije godine kasnije po tržišnoj cijeni. Međutim, nije u njemu živio, iznajmljivao ga je skoro četiri godine. A prodao ga je i nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, pa je u stan zbog iznajmljivanja i potresa trebalo uložiti ozbiljan novac. Nema govora o nikakvom utjecaju na Šambića jer on odluke ne donosi samostalno, nego ih donosi uprava kolektivno", kaže taj sugovornik.

Šambić je na pitanja je li stan kupio ispod cijene, poznaje li Vujnovca, je li u sukobu interesa i otkud dodatnih 100.000 eura, odgovorio pisano.

'Stan sam platio kreditom, a dio novca sam posudio od obitelji'

"Gospodina Vujnovca znam iz Osijeka duži niz godina. To nije nikakva tajna. Bitna činjenica je da je stan kupljen po tržišnoj cijeni od 280.000 eura 2021. godine. Bez popusta. Plaćen je kreditom banke u iznosu od 180.000 eura te uplatom iznosa od 100.000 eura koje su mi posudili članovi moje obitelji i iz vlastitih sredstava. U kupnji ovoga stana ne vidim nikakvu mogućnost sukoba interesa niti utjecaja na moje poslovne ili dužnosničke odluke", odgovorio je član uprave HEP-a za 24sata.

Šambić je inače iz Osijeka, bio je od 2016. godine direktor ekonomskih poslova u HEP Plinu. Nije član niti jedne stranke, a od 2018. je u upravi HEP-a.