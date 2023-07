SUDSKI HODNICI ZJAPE PRAZNI 'Kruha ćemo bit gladni!', žale nam se, ali ne štrajkači nego - odvjetnici?!

'Ne možemo više izdržati, ovo nije normalno, kruha ćemo bit gladni!' - sve više čujemo sličnih komentara 'žrtava' bijelog štrajka koji traje već neko vrijeme, štrajka pravosudnih djelatnika.

No ako ste pomislili da su tu riječi štrajkača, grdno ste se prevarili: u velike probleme, prema vlastitim riječima, upali su - odvjetnici!? Jer što, kako su pravosudni djelatnici u štrajku, tako se na hrvatskim sudovima zakazuju samo hitne rasprave odnosno ročišta koja su neophodna. To se uglavnom odnosi na slučajeve gdje su u pitanju pritvorski predmeti, kod kaznenih spisa, odnosno ročišta koja se moraju održati jer inače može nastati velika šteta u takvim predmetima na trgovačkim i drugim sudovima... Kako takvih situacija ipak ima ograničeno malo, a ove ostale, 'tekuće' rasprave se zapravo ne održavaju kao niti većina drugih proceduralnih aktivnosti, tako su odvjetnici ostaju bez (očekivanih) prihoda. I to, barem koliko smo kontaktirali advokate, pogađa i one koji imaju velike urede (s puno zaposlenih i puno spisa), ali i one koji nemaju takve odvjetničke 'pogone'.

'Već smo u petom tjednu, mora se nešto napraviti.', bune se odvjetnici, a u ponedjeljak ujutro se i među štrajkačkom populacijom proširila vijest koja nije dočekana baš najbolje. Doznali su naime kako se resorno ministarstvo dogovorilo povećanje satnica sa sucima i to prilično značajnim, ovisno od slučaja i do 800 posto u bruto iznosima! Kako oni još nisu uspjeli dogovoriti niti puno mizernije povećanje, a u međuvremenu većina njih praktički odrađuje puni obujam posla (iako je većina ročišta odgođena, birokratski dio posla itekako se obavlja), vijest je izazvala prilični revolt... Praktički ih je uhvatila - zlovolja!

U ovih nešto više od mjesec dana štrajka može se ipak reći da je šteta minimalna. Osim činjenice da su hitni slučajevi ipak odrađivani, ali i da su neke administrativne stvari odrađivane, činjenica je i kako je dobar broj sudaca pa i pravosudnih djelatnika proteklih tjedana iskoristio (stari) godišnji odmor. Pusti hodnici se ipak ne bi smjeli nastaviti, unatoč štrajku i ljetnoj sezoni, jer ionako se pravosuđe smatra najproblematičnijim, s pravom, sektorom hrvatskog društva.