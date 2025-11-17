Sudarili se Prometova "šezdesetka" i Golf u Splitu, automobil ostao nasred Poljičke

Nešto iza ponoći dogodila se prometna nesreća u Poljičkoj cesti u Splitu, nedaleko od Fast fooda Vatreni.

Sudarili su se Volkswagen Golf 7 i Prometov autobus, linija broj 60, koji inače prometuje između Splita i Omiša.

Na automobilu je nastala poprilična materijalna šteta te je neko vrijem ostao na dva prometna traka. Autobus je ostao parkiran na ugibalištu, ima manje oštećenje na zadnjem dijelu.

Nije poznato je li u ovoj prometnoj nesreći netko zatražio liječničku pomoć.