Sudarila se tri vozila na zagrebačkoj obilaznici: Desetero ozlijeđenih, među njima i dijete

Velika prometna nesreća dogodila se na zagrebačkoj obilaznici u četvrtak oko 12 sati između Lučkog i Jankomira.

U sudaru je sudjelovalo tri vozila te je deset osoba ozlijeđeno, a među njima je i dijete staro oko 2 godine.

Svi ozlijeđeni su strani državljani.

Na mjesto nesreće uz vatrogasce su stigli policija i Hitna pomoć.

"Vrši se osiguranje i stabilizacija vozila te se u suradnji s Hitnom pomoći zbrinjavaju ozlijeđeni", potvrdio je za DNEVNIK.hr zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

Na mjestu nesreće se čekaju još dva tima Hitne pomoći.

"Zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad na 19. + 050 kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 9 kilometara", izvijestio je HAK oko 13:30.