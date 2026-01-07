Sudari, ispomoć Hitnoj i uklanjanje stabla: Vatrogasci aktivni diljem županije

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je u ponedjeljak u 22:16 sati zbog prometne nesreće u Vukovarskoj ulici, gdje je došlo do sudara dvaju osobnih vozila.

Osim intervencije u Splitu, vatrogasci su bili angažirani i na području županije. U Supetru je u 13:35 sati zatražena ispomoć Hitnoj medicinskoj službi, a na terenu je sudjelovalo Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar s jednim vozilom i dva vatrogasca.

Kasnije tijekom večeri, u 21:25 sati, DVD Selca intervenirao je zbog uklanjanja stabla s prometnice, također s jednim vozilom i dva vatrogasca, čime je osigurana sigurnost prometa.