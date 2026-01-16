Sudar na raskrižju na Poljičkoj cesti

Na raskrižju na Poljičkoj cesti u Splitu danas je došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva vozila, a na oba je nastala materijalna šteta.

Prema prizoru s mjesta događaja, u sudaru su sudjelovali osobni automobil i kombi vozilo. Oštećenja su vidljiva na prednjim dijelovima vozila, a po kolniku se mogu uočiti i sitni dijelovi nastali nakon kontakta.

Unatoč nesreći, prometovanje na ovoj lokaciji odvija se bez većih poteškoća. Vozačima se svejedno preporučuje oprez i smanjena brzina prilikom prolaska kroz raskrižje, zbog mogućeg zastoja i ostataka na cesti.