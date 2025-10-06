Sudar motora i auta kod Poljuda, jedna osoba hitno prebačena u KBC Split

Gotovo u isto vrijeme kad i na Smokoviku, u 20 sati i 45 minuta, dogodila se prometna nesreća u Splitu kod Poljuda.

Kako su nam kazali u PU splitsko-dalmatinskoj, sudarili su se osobno vozilo i motocikl, na raskrižju Zrinsko-frankopanske i Ulice Hrvatske mornarice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Jedna je osoba zatražila liječničku pomoć te je vozilom hitne pomoći prebačena u KBC Split.

Policija je na terenu gdje fizički regulira promet, a očekuje se skori očevid", kazala nam je Sanja Nazlić iz PU SD.