Sudar motora i auta kod Poljuda, jedna osoba hitno prebačena u KBC Split

Gotovo u isto vrijeme kad i na Smokoviku, u 20 sati i 45 minuta, dogodila se prometna nesreća u Splitu kod Poljuda.
Kako su nam kazali u PU splitsko-dalmatinskoj, sudarili su se osobno vozilo i motocikl, na raskrižju Zrinsko-frankopanske i Ulice Hrvatske mornarice.
"Jedna je osoba zatražila liječničku pomoć te je vozilom hitne pomoći prebačena u KBC Split.
Policija je na terenu gdje fizički regulira promet, a očekuje se skori očevid", kazala nam je Sanja Nazlić iz PU SD.
Prometna nesreća na Smokoviku, motorist završio na kolniku, na terenu nekoliko vozila hitne
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0