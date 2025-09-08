Sudar motocikla i dvaju automobila na brzoj kaštelanskoj cesti: Jedna osoba hitno prebačena u KBC Split

Danas u 13 sati i 40 minuta dojavljena je prometna nesreća n a brzoj cesti u Kaštel Štafiliću.

Kako nam je kazala Sanja Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske, sudarila su se dva osobna automobila i motocikl.

"Jedna osoba je zatražila liječničku pomoć, a policijski djelatnici i dalje obavljaju očevid", kazala nam je Sanja Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske.

Neslužbeno, ne bi se trebalo raditi o ozljedama opasnim po život.

Motocikl je završio na kolniku, a mjesto nesreće je ograđeno.

Zbog očevida stvaraju se povremene gužve:

"Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali (DC8) u Kaštel Štafiliću promet u smjeru Splita teče jednim trakom;

očevid u tijeku", izvijestili su iz HAK-a.