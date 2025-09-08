Dvije prometne nesreće u Poljičkoj jedna za drugom, jedna osoba prebačen u KBC Split

Dvije nesreće u manje od sat vremena dogodile su se u ponedjeljak poslijepodne u Poljičkoj u Splitu.

Kako nam je kazala Sanja Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske, prva se dogodila u 14:45, kada su se sudarila dva osobna automobila.

Nitko nije zatražio liječničku pomoć, a nastala je materijalna šteta.

Druga se dogodila u 15:25. Također su se sudarila dva osobna automobila, nedaleko od konobe More. Jedna osoba je zatražila liječničku pomoć te je vozilom hitne pomoći prebačena u KBC Split.

Policija će obaviti očevid.