Dvije prometne nesreće u Poljičkoj jedna za drugom, jedna osoba prebačen u KBC Split

Dvije nesreće u manje od sat vremena dogodile su se u ponedjeljak poslijepodne u Poljičkoj u Splitu.
Kako nam je kazala Sanja Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske, prva se dogodila u 14:45, kada su se sudarila dva osobna automobila.
Nitko nije zatražio liječničku pomoć, a nastala je materijalna šteta.
Druga se dogodila u 15:25. Također su se sudarila dva osobna automobila, nedaleko od konobe More. Jedna osoba je zatražila liječničku pomoć te je vozilom hitne pomoći prebačena u KBC Split.
Policija će obaviti očevid.
