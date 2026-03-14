Sudar dvaju automobila kriv je za kilometarsku kolonu na brzoj cesti u smjeru Splita

Večeras su vozači na brzoj cesti Solin – Klis suočeni s velikim gužvama u smjeru Splita, a dodatni problem stvorila je prometna nesreća.

Promet se usporeno odvija duž cijele dionice, a oko 18:20 sati policija je zaprimila dojavu o sudaru dvaju osobnih automobila. Za sada, prema prvim informacijama, nitko od sudionika nesreće nije zatražio liječničku pomoć. Policija će obaviti očevid na mjestu događaja.

Kolona je ogromna, a promet se odvija vrlo sporim tempom. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje te poštivanje prometne signalizacije kako bi se izbjegli dodatni zastoji.