Sudac iz utakmice Rijeke i Hajduka neće suditi iduće kolo. Utvrđeno je da je teško oštetio Rijeku

Hrvatski sudac elitne kategorije Patrik Kolarić nije delegiran za nijednu od utakmica 25. kola SuperSport HNL-a, koje se igra ovog vikenda. Kolarić je već danima u centru pažnje jer je sudio u kaotičnoj utakmici četvrtfinala SuperSport Hrvatskog kupa, u kojoj je Rijeka pobijedila Hajduk na Rujevici.

Nitko u toj priči nije bio zadovoljan suđenjem, a Kolarića je po službenoj dužnosti kritizirao i šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec. U sudačkoj analizi Layec je naglasio da je Kolarić imao pet velikih grešaka na utakmici, a da ga je triput ispravio VAR. Uobičajeno je da se suci koji ne odrade dobar posao pošalju na hlađenje, odnosno da ih se ne delegira za sljedeće utakmice, prenosi Index.

Layec je u svojoj analizi zaključio da je Rijeka oštećena jer sudac utakmice Patrik Kolarić u dvije različite situacije nije dodijelio crvene kartone igračima Hajduka Ronu Raciju i Anti Rebiću. Francuz je naveo da je u još tri situacije Kolarić donio pogrešnu odluku, no tada ga je VAR ispravio.

Radi se o situacijama kada je dodijelio penal za Rijeku u 4. minuti, koji je poništen i dosuđen kao simuliranje, o penalu iz 53. minute koji prvotno nije bio dodijeljen te o situaciji iz 14. minute sudačke nadoknade, kada je penal za Rijeku također dodijeljen tek nakon VAR intervencije.