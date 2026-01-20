Sudac derbija Dinamo-Hajduk reagirao na objavljenu fotografiju: "Na utakmici Dinamo - AEK bio sam s djetetom u svojsvu gledatelja, to ne utječe na moje kompetencije"

Nogometni sudac Bojan Zobenica javio se redakciji Dalmacije Danas, a vezano uz ranije objavljeni tekst uoči derbija Hajduka i Dinama, koja je odigrana 7. prosinca 2025.

Među ostlaim, Zobenica stiče da je fotografija koja je bila povod članka nastala tijekom utakmice UEFA-ina natjecanja, na kojoj je bio prisutan isključivo kao gledatelj, u privatnom aranžmanu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Odbacuje bilo kakve insinuacije da bi njegova nazočnost na tribinama mogla utjecati na njegovu nepristranost ili profesionalni rad, podsjećajući na dugogodišnju sudačku karijeru u domaćim i međunarodnim natjecanjima.

Redakcija Dalmacije Danas objavljuje njegovo reagiranje u cijelosti:

U članku pod naslovom ‘Procurila fotografija Bojana Zobenice: U subotu bi trebao suditi derbi na Maksimiru’, objavljenom na portalu gol.hr dana 04. prosinca 2025. godine, iznesene su netočne informacije kojima su grubo povrijeđeni moj ugled i čast te su time povrijeđena moja prava i interesi. Navodi u tekstu da sam navijač Dinama te da su mnogi navijači na društvenim mrežama zabrinuti za regularnost natjecanja, u najmanju ruku grubo su narušili moju čast i ugled, ali i moje profesionalne aktivnosti nogometnog suca. Naime, fotografija koja se uz tekst prikazuje nastala je na utakmici UEFA natjecanja između GNK Dinamo i AEK, na kojoj sam bio u društvu svog djeteta i par prijatelja. Naravno, smatram da nemam pravo uskraćivati svom djetetu gledanje utakmica, a osobito kada se hrvatski klub natječe u međunarodnim natjecanjima. Iako smatram sasvim prirodnim da svaki Hrvat navija za hrvatski klub u međunarodnim natjecanjima bez obzira kakvim poslom se bavi, ovdje je najbitnije da sam bio prisutan i na utakmicama drugih naših klubova u međunarodnim natjecanjima u svojstvu gledatelja. Ali želim naglasiti, to nikako ne znači da moja nazočnost na utakmici, isključivo u svojstvu gledatelja, može na bilo koji način utjecati na moje kompetencije i poštenje kao što se ovim tekstom želi insinuirati. Zabrinjavajuće je da ovakvim tekstom, zapravo autor članka uznemiruje sportsku javnost, potpuno neprimjereno i u suprotnosti sa svojom strukom. Cilj svakog novinarskog izvještavanja trebao bi imati svrhu prenositi istinu, a ne lažnim insinuacijama dovoditi u pitanje poštenje aktera nogometnog natjecanja u Hrvatskoj. Moj profesionalni put je od prvog trenutka častan i profesionalan, a o tome govore i moji nastupi na utakmicama LP kao i ostalih natjecanja u organizaciji UEFA-e. U HNL-u sam sudio 250 utakmica, te sam isključivo svojim trudom i kvalitetnim radom zaslužio toliko povjerenje. Vašim tekstom, ponavljam, ugrožavate moju karijeru, sav moj trud, ali u konačnici dovodite u pitanje moje poštenje i neutralnost prilikom suđenja na utakmicama, kako HNL, tako i UEFA natjecanja. Jedno od temeljnih Ustavnih prava je pravo na rad, a ovakvim tekstom punim insinuacija čak i to ugrožavate. Ovim Vas pozivam da objavite ispravak netočnih informacija, jer je to minimum koji možete poduzeti kako bi umanjili štetu koju ste mi svojim pisanjem prouzročili. Ispravak netočnih informacija mora biti objavljen u skladu s odredbama članka 41. Zakona o medijima te Vas pozivam da postupite sukladno mjerodavnim zakonskim odredbama.”