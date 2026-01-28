Sud odredio mjesec dana pritvora Torcidašima u Tuzli

Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor za 14 osoba uhićenih nakon masovne tučnjave koja se u subotu navečer dogodila u naselju Dubrave, u neposrednoj blizini Međunarodne zračne luke Tuzla, piše Faktor.ba.

Pritvor je određen za jedanaest državljana Republike Hrvatske: Josipa Kusturu (39), Ivana Beokovića (33), Tomislava Kusturu (40), Alena Barunčića (22), Marka Jovanovića (25), Petra Vukasovića (45), Peru Vujčića (31) iz Splita, Marina Kristiana Mikelija (24) iz Trogira, Roka Kalašića (22) iz Pule, Duju Penića (30) iz Ploča te Ivana Vrsalovića (25) iz Supetara, kao i za trojicu državljana Bosne i Hercegovine: Marka Primorca (27) iz Čitluka, Josipa Sivrića (20) iz Međugorja i Andreja Jokića (28) iz Brčkog, koji posjeduje državljanstvo Bosne i Hercegovine i Austrije.

Osumnjičeni se terete da su 24. siječnja 2026. godine oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje, u blizini Međunarodne zračne luke Tuzla, djelovali kao organizirana skupina, zajedno s još nekoliko zasad neidentificiranih osoba. Prema navodima istrage, na mjesto događaja stigli su s više vozila te pričekali skupinu navijača FK Crvena zvezda, za koje su znali da su se vraćali s utakmice u Švedskoj i da će letom iz Malmöa doputovati u Tuzlu.

Nakon što su navijači izašli iz kruga zračne luke, osumnjičeni su ih napali uporabom fizičke sile, drvenih palica, metalnih šipki, baklji i drugih predmeta. Tom je prilikom četiri osobe zadobile teške tjelesne ozljede, među njima i jedan policijski službenik Policijske uprave Živinice koji je postupao po službenoj intervenciji, dok je više osoba lakše ozlijeđeno.

Na mjesto događaja izašle su jake policijske snage Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanske županije, uključujući pripadnike Specijalne jedinice i Sektora kriminalističke policije, koji su osumnjičene lišili slobode. U policijske prostorije privedeno je i ispitano više od 70 osoba koje su sudjelovale u događaju, a koje su nakon obrade puštene na slobodu.

Nakon provedene kriminalističke obrade, uz izvješće o počinjenom kaznenom djelu i prateće materijalne dokaze, osumnjičeni su predani u nadležnost Tužiteljstva Tuzlanske županije, koje je donijelo naredbu o provođenju istrage.

Pritvor je predložen zbog opasnosti od bijega, kao i zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti ili nastaviti s činjenjem istog ili sličnih kaznenih djela na području Bosne i Hercegovine.

Današnjem ročištu nazočila su i četiri odvjetnika, a tijekom postupka moglo se vidjeti da je nekoliko uhićenih imalo vidljive ozljede te da su na rukama nosili langete i zavoje.