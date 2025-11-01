Subotnje jutro na Marjanu: Šetnja, kava u prirodi i pokoje hrabro kupanje

Ugodno subotnje jutro mnogi Splićani iskoristili su za šetnju po omiljenom Marjanu, ali i uz more, po plaži Prva voda podno Marjana. Sunce i blaga temperatura izmamili su brojne građane da vikend započnu u prirodi, daleko od gradske vreve.

Kava uz more i opuštanje u prirodi

Na šetnici i plaži moglo se vidjeti mnogo šetača, obitelji, rekreativaca i vlasnika pasa koji su uživali u miru i pogledu na more. Mnogi su zastali kako bi uz more popili kavu iz termosice ili jednostavno upili prve zrake jesenskog sunca. Smirena atmosfera i cvrkut ptica stvorili su savršen ugođaj za vikend-odmor.

Hrabri kupači prkose jeseni

Iako se većina zadovoljila šetnjom i suncem, bilo je i nekoliko hrabrih kupača koji su se odlučili okupati u moru. Takvih je bilo tek nekoliko, ali su privukli znatiželjne poglede prolaznika. Temperatura mora u Splitu trenutačno iznosi oko 18 stupnjeva Celzijevih, dok je temperatura zraka danas oko 19 stupnjeva – dovoljno za laganu jaknu, ali još uvijek ugodno za boravak na otvorenom.

Pogledajte FOTOGRAFIJE: