Subota u znaku Adventa u Splitu: paljenje četvrte svijeće i koncert duhovne glazbe na Pjaci

Dan započinje već ujutro bogatim dječjim i obiteljskim programom diljem grada. Vožnje božićnim busom, kreativne i edukativne radionice u Đardinu, Muzeju grada Splita i Galeriji umjetnina, predstave i koncerti na Pjaci, Prokurativama, Mertojaku, u Stobreču i Slatinama, kao i tradicionalno kolendavanje starom gradskom jezgrom, ispunit će gradske ulice pjesmom i blagdanskom radošću.

U 17 sati u Đardinu slijedi središnji simbolički trenutak dana, paljenje četvrte, posljednje adventske svijeće, uz nastupe Dječjeg zbora Oratorij Kman i Dječjeg zbora Crkve Gospe od Zdravlja. Ovaj događaj simbolično označava ulazak u završnu fazu adventskog vremena i intenzivnije iščekivanje Božića.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Vrhunac večeri očekuje se u samom srcu grada gdje se od 19 sati na Pjaci održava koncert duhovne glazbe na kojem nastupaju Albina, Vanessa Mioč i fra Marin Karačić, uz pratnju Adeo benda. U ambijentu povijesne jezgre, pod adventskim svjetlima, publiku očekuje večer ispunjena mirom, toplinom i snažnom porukom zajedništva kakvu nosi posljednja adventska subota.

„Posebno me veseli što je Grad Split ove godine širom otvorio vrata jednom ovakvom duhovnom programu te da ću i sama biti dio istog. Uz moje drage prijatelje i kolege iz Adeo benda, Vanessu i fra Marina, donijeti Onoga čiji se dolazak bliži - to je misija naših izvedbi, glasova i glazbe. Probuditi srca i otvoriti ih ka Njemu koji dolazi - radi nas. Dragi ljudi, otvorite srca i vidimo se ove subote na Pjaci“, poručila je Albina Grčić.

Ovaj koncert ujedno otvara niz glazbenih večeri na Pjaci i donosi trenutak promišljanja, tišine i pripreme za nadolazeći blagdan.

Adventski ugođaj nastavlja se i u kasnijim satima na ostalim gradskim lokacijama. Tako nas očekuju koncerti u Stobreču, na Mertojaku, Prokurativama i kazališna predstava Roko i Cicibela na Šperunu. Bogat program, kako za djecu, tako i za odrasle, na rasporedu je i u nedjelju, a da nešto ne biste propustili, kompletan program adventa u Splitu pratite na advent.split.hr.