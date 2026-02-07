Subota na splitskoj peškariji: Bogata ponuda, ali i visoke cijene ribe

Provjerili smo kakvo je stanje ove subote na splitskoj peškariji. Štandovi su puni, gužva je standardna, a domaći kupci pažljivo biraju što će im se naći na tanjuru za ručak. Ponuda je raznovrsna i privlačna, no cijene pojedinih vrsta ribe i morskih plodova mogle bi iznenaditi one s tanjim novčanikom.

Za kilogram grdobine treba izdvojiti oko 16 eura, dok se lignje prodaju po cijeni od 20 eura. Mol i oslić ovise o veličini i kvaliteti te se kreću od 6 do 12 eura po kilogramu. Skuša stoji 14 eura, a škampi su među skupljima – čak 35 eura po kilogramu. Patarača se nudi po 20 eura, sipa po 30, kao i hobotnica koja također doseže 20 eura. Najpovoljniji su pišmolji, koji se prodaju po 4 eura, dok se trlje mogu pronaći po cijenama od 3 do 6 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Unatoč višim cijenama, interes kupaca ne jenjava. Peškarija je i jutros bila puna života, a čini se da se Splićani ni u izazovnijim vremenima ne odriču svoje navike kupnje svježe ribe.

Zašto je riba dobar izbor i kako iz nje izvući maksimum

Riba se s razlogom smatra jednom od najvrjednijih namirnica u prehrani. Laka je za probavu, a istovremeno bogata hranjivim sastojcima koji imaju pozitivan učinak na cijeli organizam.

Stručnjaci naglašavaju da je morska riba izvrstan izvor omega-3 masnih kiselina, vitamina D i B12 te kvalitetnih proteina koji doprinose zdravlju srca, mozga i jačanju imuniteta.

Redovita konzumacija ribe, barem dva puta tjedno, preporučuje se svima koji žele uravnoteženu i zdravu prehranu. Uz pravilnu pripremu – kratko pečenje, kuhanje ili pripremu na gradele – riba zadržava svoju nutritivnu vrijednost i puni okus, bez potrebe za kompliciranim receptima.