Studijski posjet Bruxellesu: Učenici Ekonomske škole Šibenik u Europskom parlamentu

Na poziv zastupnice Željane Zovko, učenici junior ambasadori EPAS programa Ekonomske škole Šibenik sudjelovali su u studijskom posjetu Europskom parlamentu sa svojim senior ambasadorima EPAS programa profesorima Stankom Blaće i Ivanom Krnčevićem, gdje su se izravno upoznali s radom europskih institucija i aktualnim politikama Europske unije.

Učenici su sudjelovali na konferenciji o sigurnosti i održivosti mora, organiziranoj povodom usvajanja izvješća o oceanskoj diplomaciji. Konferenciju je svečano otvorio povjerenik Costas Kadis, a događanju je prisustvovala i akademska zajednica s Pravnog i Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Tijekom posjeta učenici su imali priliku susresti se s istaknutim zastupnicima Europskog parlamenta, među kojima su Karlo Ressler i Ivana Maletić.

Zastupnicu Željanu Zovko posebno su dojmili zrelost, visoka razina znanja i promišljanja učenika, kao i njihova spremnost na aktivno sudjelovanje u oblikovanju europskih politika.

Junior ambasadori izražavaju zahvalnost za srdačno gostoprimstvo i priliku koja im je omogućila iznimno vrijedno i motivirajuće iskustvo, koje će trajno pridonijeti njihovom osobnom i obrazovnom razvoju. Kontinuirana podrška i ohrabrenje zastupnice imaju ključnu ulogu u poticanju njihovog daljnjeg angažmana i aktivnog sudjelovanja u europskim procesima.