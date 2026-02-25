Studija izvodljivosti je gotova, Split ide prema novom stadionu. Što slijedi?

Po ranijim informacijama koje je u javnost iznio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, studija razrađuje tri opcije: osnovnu sanaciju i energetsku obnovu postojećeg Poljuda, uz izgradnju novog stadiona na Brodarici, potom značajnu rekonstrukciju Poljuda s ugradnjom suvremenih sadržaja poput VIP zona, poslovnih prostora i infrastrukture prema UEFA standardima, pri čemu bi se utakmice igrale na Poljudu uz smanjeni kapacitet ili privremeno na Parku mladeži, a treća varijanta podrazumijeva izgradnju potpuno novog stadiona na sadašnjoj lokaciji na Poljudu.

Kako tportal doznaje, u međuvremenu je - nakon intervencije Društva arhitekata Splita - u studiju kao mogućnost uključena i eventualna izgradnja stadiona u istočnom dijelu grada, konkretno na prostoru TTTS-a.

Stručnjak: Nemoguće je obnoviti Poljud

Rezultati i zaključci studije koju izrađuje Budišina tvrtka još uvijek dakako nisu poznati, no indicije upućuju na zaključak da rekonstrukcija Poljuda nije najisplativija, a po svemu sudeći nije ni uopće izvediva opcija. O tome je najkonkretnije govorio profesor emeritus Ante Mihanović, jedan od autora splitskog stadiona poznat i kao stručnjak za protupotresnu izgradnju, koji je ispitivao mehaničku otpornost i stabilnost glavne konstrukcije Poljuda.

'Pokazalo se da stadion zadovoljava uvjete koji se traže i može se normalno koristiti pod uvjetom da se trajno sanira. Rekonstrukcija nije moguća zbog formalnih razloga, ali i zato što je je nove propise i nove elemente koji su potrebni nemoguće primijeniti na ovoj konstrukciji, koja bi bila dodatno opterećena', rekao je između ostalog Mihanović.

Dodao je i da iz ispitivanja otpornosti na vjetar proizlazi da su pritisci sile na konstrukciju manji nego što je bilo predviđeno, ali isključivo zato što Poljud 'troši svoju rezervu'.

Radi se po svemu sudeći o ključnim detaljima koji će usmjeriti odluku od splitskom stadionu - ako je postojećem, starom gotovo pola stoljeća, jedina opcija 'trajna sanacija' po kojoj bi se iz godine u godinu u njega ulagala značajna sredstva samo kako bi se zadržao na sadašnjoj razini, bez mogućnosti prilagodbe suvremenim standardima i zahtjevima modernog nogometa, onda je jasno da Poljud u ovakvom obliku zapravo nema nikakvu perspektivu.

Drugim riječima, da će prije ili kasnije morati biti srušen i da je jedina opcija izgradnja novog stadiona, piše tportal.

Hajduk želi isti tretman kao Dinamo

I sam Hajduk više puta je javno istaknuo da želi jednak tretman kao Dinamo u Zagrebu, odnosno novi i potpuno nogometni stadion - bez atletske staze koja je u ovom sportu danas potpuno anakrona. I kada je prošlog ljeta oluja poharala Split, teško oštetivši Poljudski krov i okolicu stadiona, splitski klub objavio je priopćenje u kojemu stoji:

'Na sastanku s predstavnicima Ministarstva turizma i sporta u Zagrebu, Klub je jasno komunicirao svoje zahtjeve po pitanju izgradnje novog stadiona, što je jedina ispravna odluka za budućnost i održivost Kluba.'

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta o tome se nije konkretno izjašnjavao, međutim izričito je tvrdio da će 'poštovati struku', odnosno voditi se zaključcima studije koja se upravo dovršava i koja će analizirati sve prostorne, financijske i druge aspekte budućnosti sportske i nogometne infrastrukture u ovom gradu.

Pojednostavljeno, gradonačelnik Šuta potpisat će i provesti ono što struka predloži.

