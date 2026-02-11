Studentski život u Splitu nikad nije dosadan: Večeras se održava 'Party pod maskama' u restoranu Kampus

Tko kaže da Split nema što ponuditi zimi? Pogotovo za studente! Nakon rekordno posjećenog Adventa na Kampusu, uslijedio je kratki studentski predah – taman da se uhvati ritam učenja prije zimskog ispitnog roka. No pauza je gotova, a ovaj tjedan donosi prvi pravi nagovještaj svega onoga što nas čeka u nastavku akademske godine.

Danas je na rasporedu Party pod maskama u restoranu Kampus, večer u kojoj se slave kreativnost i dobra energija. Najmaštovitije maske bit će posebno nagrađene putovanjem za dvije osobe u jednu od zemalja SEA-EU alijanse, kao podsjetnik da studentske uspomene ponekad znaju odvesti i puno dalje od učionica.

Četvrtak donosi opušteno druženje uz dozu natjecateljskog duha. U caffe baru Tinel održava se kviz općeg znanja, idealna prilika za okupiti ekipu, nasmijati se, naučiti nešto novo i provesti večer u dobrom društvu.

Za kraj tjedna, subota je rezervirana za romantiku. Studentski centar Split pripremio je posebnu Valentinovsku večeru za studente, osmišljenu tako da bude pristupačna, a opet posebna. Cijena večere za studente iznosi 20 eura za dvije osobe, dok je redovna cijena 120 eura za dvije osobe.

Menu započinje selekcijom kanapea i tartova za dvoje, nastavlja se izborom između crnog rižota sa sladoledom od sira ili pljukanaca u dalmatinskom šugu, a za glavno jelo bira se filet orade na pireu od graška ili otkošteni punjeni batak s povrćem sa žara. Večeru zaokružuje slatko iznenađenje, osmišljeno baš za Valentinovo.

Ovim programom Studentski centar Split još jednom pokazuje da studentski život nisu samo skripte i rokovi, već i trenuci koji se pamte.