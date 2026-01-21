Studentica je skalpelom brutalno ubijena na Mažuranićevom šetalištu u Splitu. Ubojica još uvijek slobodno šeta

Pune 24 godine hrvatske institucije nisu uspjele uhvatiti hladnokrvnog ubojicu koji je počinio jedno od najtežih ubojstava moderne splitske i hrvatske povijesti. Marijana Jerković, 24-godišnja studentica iz Gustirne u trogirskom zaleđu, brutalno je ubijena na svom radnom mjestu.

Za gnjusno djelo nikad nije odgovarao, a dijelu javnosti je izgledalo kao da se nitko nije ni pretrgao da ubojicu pronađe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Brutalno ubojstvo u agenciji za nekretnine

No, što se dogodilo na današnji dan 2002. godine u agenciji za nekretnine na Mažuranićevom šetalištu?

Marijana Jerković bila je studenticana Pravnom fakultetu u Splitu. Rođena je u Gustirni pokraj Marine, a uz školovanje brzo pronašla posao, budući da je njezina obitelj živjela skromno, pogotovo nakon smrti oca. Marijana Jerković u agenciji za nekretnine radila je kao tajnica.

Tog dana, 21. sječnja 2002. godine ubijena je na svom radnom mjestu, a njezino beživotno tijelo i stravičan prizor djevojke zatekao je njezin radni kolega, jutro kasnije.

Po starom hrvatskom običaju - nitko ništa nije vidio ni čuo. Djevojka je ubijena, a monstruma nigdje. Ubojica je Marijani vrat prerezao tolikom silinom da joj je gotovo odrubio glavu. Vrlo brzo su krenule spekulacije o motivu ubojstva, ali ga ni policija ni nitko blizak djevojci nije mogao pronaći. Marijana je bila besprijekorna i uzorna djevojka.

Što se pričalo među novinarima?

Splitski novinar Mario Matana prisjeća se tog dana prije 24 godine kada se s kolegama našao na mjestu zločina.

"Ljudi su se već počeli okupljati dolje, na dnu Mažuranićeva šetališta. Malo sam kasnio, ali kad sam stigao, policija je već bila na terenu. Ono što mogu potvrditi, i što mi je ostalo kao vrlo snažan dojam, jest da mjesto zločina nije bilo strogo osigurano. Ispred same zgrade nije se moglo naslutiti da je unutra počinjen tako brutalan zločin, da je ubijena mlada djevojka.

Nisam ulazio u prostor, ali vrlo brzo se počelo govoriti da je netko od civila navodno vidio prizor. Gotovo istodobno krenule su i priče da je mjesto zločina kontaminirano, da je bilo dosta tragova koji su nastali nakon samog ubojstva, što je dodatno zakompliciralo cijelu situaciju. Relativno brzo, negdje oko deset ili jedanaest sati, tijelo je izneseno", kaže Matana.

Nitko ništa nije čuo ni vidio

"Novinari su razgovarali i sa susjedima, ali nitko nije imao ništa konkretno reći. Nitko nije čuo svađu, nitko nije vidio ništa sumnjivo. To je također bilo začuđujuće.

Kad je riječ o motivu, stvari su se dodatno zakomplicirale nakon određenog vremena. Policija je privodila i potom puštala dvije muške osobe, ali one nikada nisu bile službeno osumnjičene. Nije bilo uhićenja, nije bilo kaznene prijave. Nakon toga počele su kružiti priče da je Marijana možda otkrila neke pronevjere u agenciji za nekretnine u kojoj je radila.

Policija je u jednom trenutku doista počela provjeravati dokumentaciju iz agencije i tada se otvorila priča o mogućoj poveznici ubojstva s gospodarskim kriminalom i tzv. građevinskom mafijom. No moje je osobno mišljenje da je ta teorija nastala iz očaja i to jednostavno zato što se ništa drugo konkretno nije moglo pronaći", kaže Matana.

Policija kaže da je očevid obavljen kako je trebalo

Umirovljeni policijski inspektor Ivan Buzov prije nekoliko godina je HRT-u rekao da je očevid napravljen prema pravilima struke od strane istražnog suca, vještaka sudske medicine i policijskih službenika.

"Što se tiče civila koji su navodno ušli na mjesto događaja, to nije istina. Ni civili ni nitko drugi nije mogao doći do vrata stambene zgrade u kojoj se odvijao događaj i koji je bio šire mjesto događaja zaštićen i pod nadzorom policije. Prije nas su samo došli oni koji su radili u toj agenciji”, rekao je.

No, skalpel kojim je ubojstvo počinjeno pronađen je u čajnoj kuhinji agencije i to tek deset dana nakon stravičnog događaja.

Majci je nakon nekoliko mjeseci došla ovrha za Marijanin račun od mobitela

O smrti kćeri za HRT je jednom prilikom govorila i Marijanina majka, Ivanka Jerković koja je u potresnom razgovoru između ostalog kazala da joj je na adresu, mjesecima nakon smrti kćeri, došla ovrha u ogromnom iznosu zbog neplaćenih računa za mobitel.

Potvrđeno je da je Općinski sud u Trogiru u siječnju 2003. od Hrvatskog telekoma zaprimio prijedlog za ovrhu od 1858,47 kuna na ime Marijane Jerković zbog neplaćenih računa za mobitel od siječnja do rujna 2002.

Ostalo je nejasno tko je koristio Marijanin mobitel nakon njenog ubojstva, iako bi on trebao biti pohranjen kao dokaz.

“Što se tiče tog mobitela mogu samo kazati da smo tijekom očevida izuzeli mobitel koji je bio kod nje. Tu nedoumicu stvaraju drugi mobiteli koji su bili u agenciji u kojoj je Marijana bila zaposlena, a iz razloga što su svi koristili te druge mobitele pa i ona. Mi smo izuzeli sve te mobitele, a neke od njih vještačili”, rekao je Buzov.

Ubojica je na slobodi

Eda Vujević je punih 14 godina svoje kolumne u Slobodnoj Dalmaciji završavala konstatacijom da je ubojica Marijane Jerković još uvijek na slobodi. No, nikakav medijski pritisak nije urodio plodom.

Postojali su, doduše, pokušaji da se slučaj ponovno aktualizira. 2014. raspisana je nagrada od 100 tisuća kuna za informacije o ubojici, ali pomaka ni novih informacija nije bilo.

Ivanka Jerković odavno je izgubilanadu da će ikada saznati tko joj je ubio dijete.

"Sad ne da sam se pomirila s time, nego svu nadu sam izgubila da će se to ikad otkriti", rekla je.