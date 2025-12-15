Studenti su već dočekali Novu godinu, uz Matka i Branu

Sinoć su na Adventu na Kampusu nastupali Matko i Brane, omiljeni bend studentske populacije, koji su i ove godine bili zaduženi za vrhunsku atmosferu na studentskom adventu. Njihov nastup privukao je brojne studente koji su se okupili kako bi zajedno ispratili staru i dočekali Studentsku Novu godinu.

Kao i svake godine, Studentska Nova godina obilježena je uz glazbu, ples i dobro raspoloženje, a Matko i Brane još jednom su pokazali zašto nose titulu miljenika publike. Njihovi hitovi pjevali su se uglas, dok je Kampus bio ispunjen energijom i pozitivnim vibracijama.

Uz poznate melodije i prepoznatljiv scenski nastup, Matko i Brane poveli su studente u novu godinu, stvarajući večer za pamćenje. Studentski advent tako je još jednom potvrdio svoj status nezaobilaznog mjesta druženja u prosincu, gdje se tradicija, glazba i zajedništvo stapaju u jedinstveno iskustvo.