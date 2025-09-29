Studenti MEFST-a imaju priliku osvojiti besplatne dermatološke i ginekološke preglede

S početkom nove akademske godine, Studentski zbor Medicinskog fakulteta u Splitu, u suradnji s Poliklinikom Priska Med, pokreće hvalevrijednu akciju: studentima Sveučilišta u Splitu daruju se 20 dermatoloških i 20 ginekoloških pregleda.

Cilj akcije je naglasiti važnost preventivnih pregleda među mladima jer, kako poručuju organizatori, "kratak pregled danas može spriječiti veliki problem sutra".

Kako sudjelovati?

Studenti Sveučilišta u Splitu mogu se uključiti putem Instagrama:

zapratiti profile @sz_mefst i @poliklinikapriskamed

lajkati i spremiti objavu link

u komentaru označiti kolegu ili kolegicu koju žele povesti na pregled.

Dobitnici će biti objavljeni u komentarima, a izvlačenje je zakazano za 1. listopada u 20 sati. Ako se dobitnik ne javi u roku od 7 dana, nagrada prelazi na sljedeću osobu s liste.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Poliklinika Priska Med (@poliklinikapriskamed)

Pravila preuzimanja nagrade

Sudjelovati mogu isključivo studenti Sveučilišta u Splitu (status se provjerava pri preuzimanju).

Jedna osoba može ostvariti samo jedan pregled.

Nagrada je neprenosiva i mora se iskoristiti u roku od 30 dana.

Vrstu pregleda (dermatološki ili ginekološki) dobitnici odabiru nakon objave, ovisno o raspoloživim terminima.

Ova inicijativa spaja zdravstvenu prevenciju i studentsku zajednicu te studentima pruža priliku da već na početku nove akademske godine naprave važan korak za svoje zdravlje.