Studenti MEFST-a imaju priliku osvojiti besplatne dermatološke i ginekološke preglede

Cilj akcije je naglasiti važnost preventivnih pregleda među mladima jer, kako poručuju organizatori, "kratak pregled danas može spriječiti veliki problem sutra"

S početkom nove akademske godine, Studentski zbor Medicinskog fakulteta u Splitu, u suradnji s Poliklinikom Priska Med, pokreće hvalevrijednu akciju: studentima Sveučilišta u Splitu daruju se 20 dermatoloških i 20 ginekoloških pregleda.

Kako sudjelovati?

Studenti Sveučilišta u Splitu mogu se uključiti putem Instagrama:

  • zapratiti profile @sz_mefst i @poliklinikapriskamed
  • lajkati i spremiti objavu link
  • u komentaru označiti kolegu ili kolegicu koju žele povesti na pregled.

Dobitnici će biti objavljeni u komentarima, a izvlačenje je zakazano za 1. listopada u 20 sati. Ako se dobitnik ne javi u roku od 7 dana, nagrada prelazi na sljedeću osobu s liste.

 

 
 
 
 
 
Pravila preuzimanja nagrade

  • Sudjelovati mogu isključivo studenti Sveučilišta u Splitu (status se provjerava pri preuzimanju).
  • Jedna osoba može ostvariti samo jedan pregled.
  • Nagrada je neprenosiva i mora se iskoristiti u roku od 30 dana.
  • Vrstu pregleda (dermatološki ili ginekološki) dobitnici odabiru nakon objave, ovisno o raspoloživim terminima.

Ova inicijativa spaja zdravstvenu prevenciju i studentsku zajednicu te studentima pruža priliku da već na početku nove akademske godine naprave važan korak za svoje zdravlje.

