Stručnjak otkrio što je štetnije za crijeva – pivo ili vino

Rezultati jedne studije iz Kine sigurno će oduševiti pivopije. Prema tim istraživanjima, pivo ima fantastične sastojke s veličanstvenim djelovanjem. Taj napitak, tvrdi se u studiji, ne čini čovjeka samo veselijim nego i zdravijim.

Autori pišu da crijevni mikrobiom može razgraditi određene sastojke piva i tako pozitivno djelovati na imunosni sustav. Oni mogu djelovati protuupalno i antioksidativno, dakle mogu štetne proizvode metabolizma učiniti neškodljivima. To zvuči odlično!

Sporna studija

No pomniji pogled na studiju vrlo brzo kvari raspoloženje. Jer, nju je financirao State Key Laboratory of Biological Fermentation Engineering of Beer. A on je dio Tsingtao Breweryja – jedne od dvije najvećih pivovara u Kini.

Osim toga, dva od pet autora studije dolaze iz laboratorija te pivovare – dakle, moguće da se radi o sukobu interesa. Znanstvenik koji istražuje alkohol Helmut Seitz zato sumnja u neovisnost tog istraživanja.

No on se prije svega zanimao za sadržaj te studije, a on je, kako je rekao, “u odnosu na alkohol groteskan”.

“Naravno da u pivu ima određenih sastojaka koji povoljno djeluju na zdravlje, recimo ekstrakt hmelja”, objašnjava Seitz. On već desetljećima istražuje djelovanje alkohola na ljudsko tijelo, piše Deutsche Welle.

Više štete nego koristi

Oksidativni učinak alkohola je puno veći nego potencijalno pozitivno djelovanje svih drugih sastojaka, ističe ovaj znanstvenik. I pojašnjava da ovaj oksidativni učinak dovodi do upala i povećava rizik od obolijevanja – od dijabetesa pa sve do raka.

“Alkohol upravo u debelom crijevu izaziva rak”, upozorava Seitz. “Alkohol se u tijelu pretvara u acetaldehid i djeluje toksično”, dodaje.

I ne samo to: kako kaže ovaj znanstvenik, pivo je čak štetnije za crijeva nego vino. No, kako napominje, još uvijek nije otkriveno zašto je to tako, zaključuje DW.