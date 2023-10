Stručnjak otkrio grešku koju mnogi rade, a zbog koje rastu računi!

Stručnjak je upozorio na jednu grešku koju mnogi rade, a zbog koje rastu računi - postavljanje termostata na krivo mjesto u kući, prenosi N1. Položaj termostata može uvelike utjecati na visinu nečijih računa, piše Express.co.uk. Ryan Harrison s Energyadvicehelpline.org objasnio je da mnogi rade uobičajenu pogrešku kada su u pitanju termostati.

“Jedna od grešaka koje mnogi ljudi rade je postavljanje termostata na krivo mjesto u kući. To znači da neće moći dati točnu temperaturu okoline zbog čega ćete u konačnici plaćati više”, naveo je.

On preporučuje da termostat stavitena unutarnji zid prostorije koju dosta koristite, kao što je primjerice dnevni boravak. Navodi da to može dovesti do uštede novca. Termostat je najbolje postaviti negdje gdje nema propuha jer propuh uzrokuje oscilacije temperature.

Evo gdje treba izbjegavati postavljanje termostata

Nathan Martin-Nicholls iz tvrtke koja se bavi vodoinstalacijama i grijanjem navodi da treba izbjegavati postavljanje termostata u određenim prostorijama kao što su kupaonica i kuhinja.

“Iako možA ainače provodite puno vremena u kuhinji, vlaga u zraku od kuhanja i pranja može pokvariti termostat i također utjecati na temperaturu u domu”, objasnio je, navodeći da slično vrijedi i za kupaonicu gdje vrući tuš također utječe na temperaturu. “Osim toga, kupaonice su obično hladnije, tako da ne želite termostat postaviti na neku temperaturu misleći da vam cijela kuća jednako hladna.”