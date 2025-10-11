Stručnjaci upozoravaju: Proizvod koji svakodnevno koristimo uništava nam odjeću

Iako je gotovo nemoguće prati rublje bez nekog oblika deterdženta, stručnjakinja upozorava kućanstva da izbace omekšivač iz upotrebe jer on oblaže tkaninu kemikalijama i nanosi štetu vašim omiljenim komadima odjeće. Ovaj popularni dodatak pranju možda nije tako bezazlen kao što se čini.

Zašto je omekšivač zapravo štetan?

Roza Francken iz modne kuće Aurélien upozorava da bi se omekšivači trebali koristiti samo "povremeno", a "općenito vrlo rijetko".

"Ako pretjerujete s omekšivačem, vaša će odjeća isprva lijepo mirisati, ali nakon dan-dva u ladici počet će poprimati kiselkast miris. To se događa jer proizvod stvara sloj na tkanini koji zarobljava neugodne mirise i sprječava materijal da pravilno 'diše'", pojašnjava. "Nakon nekog vremena, primijetit ćete da je vaša odjeća postala mlitava, teška ili čak masna na dodir. To je jasan znak nakupljenih naslaga. Omekšivač se ne ispire lako, a čestom upotrebom stvara film na vlaknima vaše odjeće."

Taj film, objašnjava stručnjakinja, ne utječe samo na osjećaj odjeće na dodir, već uzrokuje i da se ona brže prlja, a potencijalno je čini i lakše zapaljivom, piše Net.hr.

Skrivene opasnosti i ironičan efekt omekšivača

"Zapravo je ironično. Pokušavate održati rublje svježim, a pretjeranom upotrebom omekšivača zapravo potičete prljavštinu da se jače veže za vlakna", rekla je Francken. "Počet ćete primjećivati čudne mrlje, gubitak boje ili ćete jednostavno imati osjećaj da vam odjeća nikada nije istinski čista."

“Omekšivači sadrže sastojke koji smanjuju statički elektricitet, ali istovremeno mogu učiniti neke materijale zapaljivijima", dodaje. "Zato nikada ne bih preporučila korištenje omekšivača izvan njegove namjene, primjerice za prskanje zavjesa ili namještaja kako bi ljepše mirisali. Ljudi to rade, ali to je zaista loša ideja."

Ona također upozorava da ga ne koristite na sportskoj opremi, dodajući: "Sportska odjeća obično je izrađena od tehničkih tkanina koje upijaju znoj. Omekšivač uništava tu sposobnost, pa umjesto da pomaže koži da diše, on zarobljava vlagu i neugodne mirise."

Postoji li rješenje za oštećenu odjeću?

Srećom, ako ste i vi pretjerivali s omekšivačem, Francken kaže da nije sve izgubljeno. "Da, vaša se odjeća može oporaviti", uvjerava, piše Express.

"Možda će biti potrebno nekoliko pranja, ali s vremenom će ponovno biti svježa i mirisna kada se uklone sve nakupljene naslage."

Kako bi ubrzala proces, preporučuje jednostavno rješenje: "Operite rublje nekoliko ciklusa bez ikakvog omekšivača, a u bubanj perilice dodajte žlicu kristalne sode (sode za pranje).

"Ona čini čuda u razgradnji tih naslaga i prirodno deodorira vašu odjeću.”

Stoga, idući put kada posegnete za omekšivačem, razmislite dvaput. Možda je manje zaista više kada je u pitanju dugovječnost i stvarna svježina vaše omiljene odjeće.