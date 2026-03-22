Stroža pravila za agencije za nekretnine: Jedna promjena posebno će ih pogoditi

Na sjednici Vlade prihvaćen je Prijedlog novog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se uvode stroža pravila za agencije i veća zaštita kupaca i vlasnika.

Jedna od ključnih novosti je zabrana uvjetovanja razgleda nekretnine potpisivanjem ugovora.

– Kupci više neće morati potpisivati ugovor kako bi razgledali nekretninu. To je njihovo pravo – istaknuto je u raspravi.

Dosadašnja praksa, u kojoj su pojedine agencije tražile potpisivanje tzv. ugovora o razgledu prije obilaska nekretnine, ovim se zakonom izričito zabranjuje.

Važeći zakon donesen je još 2007. godine, a kako ističu iz Ministarstva gospodarstva, tržište se u međuvremenu značajno promijenilo i postalo kompleksnije, što je zahtijevalo sveobuhvatne izmjene.

Novim zakonom uvode se i stroži uvjeti za posrednike. Svaka agencija morat će imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme, a jedan agent moći će raditi isključivo za jednu agenciju.

Također, uvodi se obveza sklapanja ugovora o posredovanju prije oglašavanja nekretnine, uz predviđene kazne za kršenje tih odredbi.

Dodatno se preciziraju pravila oko naplate provizije, koja će se moći naplatiti od obje strane samo ako s obje postoji sklopljen ugovor.

Stručnjaci smatraju da će izmjene pridonijeti većoj transparentnosti tržišta i jačanju povjerenja korisnika, ali upozoravaju da će ključnu ulogu imati provedba zakona i nadzor nad onima koji posluju izvan propisa.

Zakon ide u daljnju proceduru u Hrvatskom saboru, a njegova puna primjena očekuje se tijekom ljeta.