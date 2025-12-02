Strijelac spektakularnog pogotka na Poljudu: "Rekao sam si: Ili pucaj, ili bježi..."

Hajduk je u subotu na Poljudu remizirao 1:1 protiv Varaždina u 15. kolu SuperSport HNL-a. Utakmica je bila napeta od početka, a gosti su do prednosti stigli pred kraj prvog dijela zahvaljujući sjajnom potezu Tomislava Duvnjaka, dok je Michele Šego početkom nastavka postavio konačan rezultat.

Duvnjakov gol već sada konkurira za jedan od najatraktivnijih pogodaka sezone. U 44. minuti obrana Hajduka odbila je loptu nakon ubačaja iz prekida, a veznjak Varaždina ju je dočekao na oko 25 metara i iz voleja poslao pod gredu. Silić je bio nemoćan, a igrači obiju momčadi ostali su u nevjerici nakon što su vidjeli što je napravio.

"Ili pucaj, ili natrag u blok"

Službena stranica SHNL-a proglasila je Duvnjaka igračem kola te je s njim razgovarala o dojmovima. Opisao je kako je vidio akciju:

"Osjetio sam gdje će pasti lopta i u sebi se nasmijao: ‘Ili pucaj, ili trči natrag u obranu’, ha-ha… Čim sam udario, znao sam da je dobro, ali sam preko Pajazitijevih leđa pratio putanju. Vidio sam da se lopta digla, pa se iznenada spustila i završila u mreži", rekao je Duvnjak, dodavši kako će pogodak pamtiti cijeli život.

"Kako i ne bih? Još se dogodio na Poljudu, gdje je ambijent uvijek vrhunski. Zabit ću ja još koji gol, ali ovaj će ostati poseban. Sličan sam zabio za U-17 reprezentaciju protiv Armenije, samo što je ondje lopta bila na podu. Ovaj je bio teži, i slađi. Koliko sam puta pogledao snimku? Nakon utakmice nisam mogao ni otvoriti mobitel, zapalio se od poruka. Ali sutradan, sigurno desetak puta zaredom, ha-ha…"

"Možemo žaliti za sva tri boda"

Varaždinski veznjak smatra da je njegova momčad u prvom dijelu bila bolja:

"Šteta što nismo uzeli sve bodove. U prvih 45 minuta složili smo nekoliko dobrih prilika i prije mog gola, dok je Hajduk pogodio vratnicu preko Rebića u nadoknadi. Kasnije nas je poremetilo Boršićevo isključenje. U završnici nas je Zelenika spašavao, ali mislim da imamo pravo žaliti."

Objasnio je i što Varaždin čini tako stabilnim:

"Tajna je u našoj zajedničkoj energiji. Nema soliranja, nema isticanja. Trener nas drži na okupu i taktički smo uvijek dobro pripremljeni. Analiziramo svakog protivnika do detalja i to se vidi na terenu."

Za kraj, Duvnjak se osvrnuo na ono što očekuje od ostatka sezone:

"Vjerujem da možemo nastaviti u ravnom ritmu i ponoviti, pa i nadmašiti prošlogodišnji rezultat kada smo izborili Europu. A osobno? Nadam se da ću češće igrati ovakve utakmice. Samo, neka moji budući golovi donesu i koju pobjedu."