Strijelac Pukštas nakon pobjede u Osijeku: "Sve radim kako bih pomogao momčadi"

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:45 sati igrali protiv Osijeka na Opus Areni u okviru 22. kola SuperSport HNL, a rezultat je bio 0:2 zahvaljujući Livajinom pogotkom iz kaznena udarca u 15. minuti te Pukštasovim golom iz 77. minute.

Utakmicu je prokomentirao strijelac drugog pogotka, Rokas Pukštas: „Mislim da smo dobro odigrali utakmicu, lijepo je pobijediti, sada su nam misli na idućem tjednu.“

Drugu utakmicu u niz zabili ste pogodak. Koliko je važno pomoći momčadi na takav način?

- Jako je važno, sve radim kako bih im pomogao, jako sam im zahvalan. Dobro sam povezan s Brajkovićem, znam ga već dugo vremena i jako sam sretan zbog njega. Sretan sam i zbog momčadi jer smo pobijedili.

Je li ovo najbolja izvedba momčadi ove sezone? Kako biste ocijenili utakmicu?

- Ne mogu sada ništa reći, moram pogledati video-snimku, ali okrećemo se idućem vikendu.

Izgledali ste spremno i opušteno na terenu. Je li ovo najbolji Rokas Pukštas?

- Samo sam sretan što dobivam priliku i što mogu biti od koristi, naći se na pravom mjestu. Trudit ću se nastaviti u takvom ritmu. Sva slava Bogu i Bog vas blagoslovio.