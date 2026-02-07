STRIJELAC BRAJKOVIĆ KOMENTIRAO UTAKMICU: Idemo dobiti sve što možemo

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:15 sati igrali protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL-a, a pobjedu je upisao Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golovima Pukštasa iz 7. minute i Brajkovića iz 23. minute.

Utakmicu je prokomentirao strijelac Hajduka Roko Brajković: „Imali smo neke šanse koje nismo iskoristili, neke smo iskoristili i mirno smo priveli utakmicu kraju."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Trener je rekao da te vidi na desnoj strani. Gdje ti sebe vidiš na terenu?

- U mlađim sam kategorijama igrao i lijevo i desno, svejedno mi je, mislim da mogu pokriti obje strane. Ako se mene pita, lakše mi je desno, ali odratit ću svoj dio posla gdje god da igram.

Nisi puno razmišljao kada si išao po pogodak, bio si hladnokrvan?

- Utrčao sam u prostor, dobio odličan pas od Sigura i nisam imao što nego pogoditi s golmanom 1 na 1.

Prvi gol ove sezone, ali ne i prvijenac koji je pao sa 17 godina?

- Prvi je bio sa 17, zadnje kolo protiv Šibenika. Nadam se da neću stati i da ću nastaviti ovako, malo je dugo trebalo za ovo.

Kome posvećuješ gol?

- Svom ocu koji mi cijeli tjedan govori da moram zabiti za njega.

Hoće li te gol i igra ostaviti i u prvih 11 protiv Osijeka?

- Ne znam, ja ću trenirati, na treneru je da odluči, ja ću dati sve od sebe da tako bude.

Prva pobjeda u 2026., je li lakše sada?

- Je, ostaje žal za one dvije utakmice, ali ne smijemo gledati nazad, idemo put naprijed i idemo dobiti sve što možemo.

Osijek?

- Nezgodna ekipa puna novih igrača, ali kao i svaku utakmicu, idemo po pobjedu.