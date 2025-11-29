Stravičan požar u Rijeci: Pronađeno tijelo, više osoba završilo u bolnici

Policija je noćas zaprimila dojavu o požaru na zgradi u Zanonovoj ulici u središtu Rijeke. Požar je ugašen jutros u ranim jutarnjim satima, a postupanje vatrogasaca na požarištu se nastavlja, priopćila je PU primorsko-goranska.

Prema dosadašnjim saznanjima tijekom gašenja pronađeno je tijelo nepoznate osobe, a nekoliko je građana zatražilo liječničku pomoć zbog gutanja dima.

Mjesto događaja osigurava policija, a očevid će biti obavljen kada se za to steknu uvjeti. Policija nastavlja se s utvrđivanjem okolnosti i relevantnih činjenica izbijanja požara, kao i identiteta stradale osobe.

Trenutno je u prekidu promet od Ulice Ignacia Henckea do Adamićeve u smjeru Žabice te se preusmjerava prema Ulici Riva.