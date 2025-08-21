STRAVA U VARAŽDINU Majka napala sina sjekirom

Policijski službenici Policijske uprave varaždinske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakinjom zbog sumnje da je počinila kazneno djelo pokušaja teškog ubojstva.

Prema sumnjama policije, jučer oko 3:20 sati u svojoj kući u Breznici, žena je ušla u sobu u kojoj je spavao njezin 30-godišnji sin i više puta ga udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima. Sin se uspio obraniti, zatvoriti u sobu i pozvati policiju.

Policijski službenici odmah su uhitili osumnjičenu, a nakon pretrage doma i dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu, predana je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske.

Napadnutom 30-godišnjaku pružena je medicinska pomoć u Općoj bolnici Varaždin, gdje su mu utvrđene površinske ozljede glave, prijelom dva vratna kralješka i porezotine. Njegovo stanje je teško, stoji u priopćenju policije.