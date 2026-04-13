STRAVA U ISTRI Muškarac nožem napao dvojicu poznanika, uhićen je

Zbog dva pokušaja ubojstva koja su se u subotu dogodila u Fažani, istarska policija uhitila je 32-godišnjeg muškarca, koji je nakon kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu.

Policija je reagirala nakon dojave o ozljeđivanju dvojice muškaraca, a osumnjičeni je uhićen u roku od pola sata od zaprimanja dojave.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Provedenim istraživanjem utvrđeno je da je muškarac oko 17 sati u ugostiteljskom objektu na Trgu sv. Kuzme i Damjana nožem napao 34-godišnjeg državljanina Srbije, zaposlenika lokala s kojim je od ranije bio poznat. Nakon napada napustio je mjesto događaja te se uputio prema Brionskoj ulici, gdje je nožem ozlijedio još jednog poznanika, 47-godišnjeg državljanina Srbije.

Obojica ozlijeđenih prevezena su u bolnicu u Puli, gdje su zadržani na liječenju zbog teških tjelesnih ozljeda.

Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti ovog događaja, dok je osumnjičeni u nedjelju poslijepodne, po završetku istrage, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave istarske.