STRAVA U HRVATSKOJ Mladić ima ženu i dvoje djece. Osuđen jer je imao odnose s 14-godišnjakinjom

Mladić sa sjevera Hrvatske (24) danas je nepravomoćno proglašen krivim zbog spolnog iskorištavanja 14-godišnje djevojčice. S njom se, kako je utvrdio sud, upustio u seksualni odnos iako je, što je također utvrđeno, znao da ima manje od 15 godina. Osim toga, znao je za njezinu tešku obiteljsku situaciju zbog koje je bila smještena u dječjem domu.

Unatoč tome, između 10. svibnja i kraja lipnja prošle godine u više je navrata bio intiman s njom, piše Index.

Kakvu je kaznu dobio?

Sve se to događalo u 24-godišnjakovoj kući u koju je djevojčica došla nakon dogovora s vlasnikom. Iako je on imao vlastitu obitelj, odnosno suprugu i dvoje djece, imao je spolni odnos s 14-godišnjakinjom.

Sud mu je zbog ovog kaznenog djela izrekao dvije godine i deset mjeseci zatvora. No, iza rešetaka će morati odslužiti svega osam mjeseci, dok je ostatak kazne od 2,2 godine pretvoren u uvjetnu s rokom kušnje od pet godina.

Pozivi i poruke djevojčici?

Optužnica je ovog 24-godišnjaka teretila i za povredu djetetovih prava jer je djevojčici, nakon što je otišla iz njegova doma, slao brojne poruke. Pokušao ju je i nazvati, no nije mu odgovarala. Poručila mu je samo da je ostavi na miru, no on je unatoč tome inzistirao da bude s njim, uvjeravajući je da je napustio suprugu kako bi bio s njom.

Djevojčica se zbog svega toga navodno počela samoozljeđivati, no tijekom postupka te optužbe nisu dokazane. Zato je tužiteljstvo odustalo od progona 24-godišnjaka za to kazneno djelo, donosi Index.

Zašto je blago kažnjen?

Obrazloženje presude protiv 24-godišnjaka bilo je, kao i u drugim sličnim slučajevima, zatvoreno za javnost jer zakon tako propisuje. Od sudskog vijeća doznali smo tek da je optuženik dobio kaznu ispod zakonskog minimuma od pet godina budući da je u vrijeme počinjenja djela imao 24 godine te je otac dvoje male djece o kojima skrbi.

U istražnom zatvoru već je proveo gotovo punih osam mjeseci, pa će, ako ova presuda postane pravomoćna, morati odslužiti još samo uvjetni dio kazne.