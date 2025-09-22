Strastveni poljubac Maje Šuput i Šime Eleza

Maja Šuput proslavila je 46. rođendan u društvu brojnih kolega i prijatelja, a posebnu pozornost privukao je njezin gost – Šime Elez.

Njih dvoje su zajedno zaplesali, a zagrljaji i osmijesi nisu silazili s njihova lica. U jednom trenutku pao je i strastveni poljubac, što su okupljeni odmah primijetili.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Slavljenica je zasjala u prozirnoj haljini Dolce & Gabbana koju je upotpunila sandalama s visokim potpeticama, dok je Šime stigao u elegantnoj kombinaciji bijelog sakoa i crnih hlača.