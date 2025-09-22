Close Menu

KAKVA FEŠTA Poznati glazbenik pjevao Maji Šuput za rođendan. Ona se grlila sa Šimom

Proslavila je 46. rođendan

Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, Maja Šuput, proslavila je svoj 46. rođendan u veselom društvu prijatelja i kolega. Slavlje je obilježio niz pjesme, plesa i dobrih vibracija, a atmosferu je na društvenim mrežama prenio i njezin kolega Sandi Cenov, s kojim ima duet.

„Kakav rođendan! Ma sve je bilo top – spoj ljubavi, pjesme i pozitivne energije! Uživali smo, draga Majo, hvala ti,“ napisao je Cenov uz niz fotografija s proslave.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Sandi Cenov (@sandicenov)

Na objavama se vidi kako su Sandi i Maja zajedno zapjevali u sav glas, a poseban trenutak bio je nastup Joška Čagalja Joleta, koji je dodatno podigao atmosferu. Međutim, najviše pažnje privukla je fotografija na kojoj Maja pozira u društvu Šime Eleza, poznatog iz showa Gospodin Savršeni. Na slici se vidi kako je Šime zagrlio Maju oko struka, dok su oboje pozirali s osmijehom od uha do uha.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
3
Sad
0
Mad
0