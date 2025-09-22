KAKVA FEŠTA Poznati glazbenik pjevao Maji Šuput za rođendan. Ona se grlila sa Šimom

Jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica, Maja Šuput, proslavila je svoj 46. rođendan u veselom društvu prijatelja i kolega. Slavlje je obilježio niz pjesme, plesa i dobrih vibracija, a atmosferu je na društvenim mrežama prenio i njezin kolega Sandi Cenov, s kojim ima duet.

„Kakav rođendan! Ma sve je bilo top – spoj ljubavi, pjesme i pozitivne energije! Uživali smo, draga Majo, hvala ti,“ napisao je Cenov uz niz fotografija s proslave.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Sandi Cenov

Na objavama se vidi kako su Sandi i Maja zajedno zapjevali u sav glas, a poseban trenutak bio je nastup Joška Čagalja Joleta, koji je dodatno podigao atmosferu. Međutim, najviše pažnje privukla je fotografija na kojoj Maja pozira u društvu Šime Eleza, poznatog iz showa Gospodin Savršeni. Na slici se vidi kako je Šime zagrlio Maju oko struka, dok su oboje pozirali s osmijehom od uha do uha.