Strašna tragedija u Istri: Stablo palo na dijete i usmrtilo ga

Pazinska policija je jučer, 16. kolovoza oko 20 sati zaprimila dojavu o događaju u kojemu je nedaleko mjesta Kršikla smrtno stradalo dijete, priopćila je PU istarska.

Prema zasad dostupnim informacijama, stablo je sa povišenog terena palo na cestu i ozlijedilo dijete koje je uslijed zadobivenih ozljeda preminulo.

Policijski službenici u koordinaciji sa nadležnim županijskim državnim odvjetnikom provode kriminalističko istraživanje i utvrđuju sve okolnosti događaja.